CHP'li Çankaya Belediyesi'nin 2015 yılında açtığı ve tepkilere neden olan "Bir Ermeni Ailesinin Yitik Geçmişine Tanıklıkla" adlı fotoğraf sergisinde soykırım yalanlarını açıkça desteklediği ortaya çıkmıştı. Soykırım yalanına yer tahsis eden belediye, kamuoyundan gelen tepkileri, "sergi bizi bağlamaz" açıklamasıyla geçiştirmeye çalışmıştı.



Yeni bir skandala imza atan belediye, düzenlediği "İkinci Kitap Buluşması"nda, bir Ermeni kuruluşu olan Aras Yayınevi'nin, B yalan ve iftiralarıyla dolu kitaplarını sergileyip sattı.



CHP'li Belediye'nin standlarını açtığı Aras Yayınevi'nin 158 Türkçe ve 60 Ermenice kitabı, Müslüman Milletine hakaretlerle dolu.



Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, bugünkü yazısında, CHP'li belediyenin skandalına yer verdi.

"ASIL HANÇERİ İÇERİDEN YİYORUZ"

Yazısında Türkiye'nin dört bir yandan sıkıştırılmaya çalışıldığını, siyasi ve ekonomik saldırılar altında olduğunu belirten Pazarcı, "Ama biz asıl içeriden vuruluyoruz. Onca koşuşturma ve mücadelenin arasında, burnumuzun dibinde olan bitenin farkında değiliz. Sürekli olarak gafil avlanıyor, uykuda hunharca hançerlenmeye çalışılıyoruz… Dışarıdan gelen saldırılar ne ki!" ifadelerini kullandı.



Emin Pazarcı, yine CHP'li bir belediyenin imzasını taşıyan skandalla ilgili şunları yazdı:



Bir süre önce CHP'li Çankaya Belediyesi "İkinci Çankaya Kitap Buluşması" adı altında bir faaliyet düzenledi.



Ne güzel değil mi? Kitap buluşması! İlk bakışta okumayı özendirmeye çalışan yararlı bir kültür faaliyeti!



Peki, okumamız ve öğrenmemiz istenen ne? Batıda sürekli karşımıza çıkan iftiralar. Geçmişimize yönelik saldırılar. Yıllardır mücadele etmeye çalıştığımız yalanlar…



Çünkü orada bir Ermeni kuruluşu olan Aras Yayıncılık'ın kitapları sergilendi, tanıtıldı ve satıldı. Bir de katalog dağıtıldı. İçinde 158 Türkçe ve 60 Ermenice kitap var. Bunlar, bir Fransız Ermenisi olan Michel Marian'ın "Ermeni Soykırımı", Şeyhmuz Diken'in "Ahım Var Diyarbakır", Sylvia Angealique Alajaji'nin "Sılaya Giden Yol" isimli kitapları…



Çoğu, bu milleti ve tarihimizi karalamaya yönelik. İftira atıyorlar, gizli ya da açık sövüyorlar bize. Bunu da Türkiye'nin Başkenti Ankara'nın kalbi olan Çankaya'da yapıyorlar.

"BU MU KÜLTÜR FAALİYETİ?"

Batıda bize şaşı bakan, düşmanlık besleyen, bu milleti sıkıştırmaya çalışanlar ne diyorlarsa, bu kitaplarda da onlar var!

Şimdi sormak istiyorum:



Bu mudur belediyenin görevi? Batıdaki çirkin iddiaları Türkiye'ye taşımak mıdır Atatürk'ün kurduğu CHP'li belediyenin misyonu?



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Tamamını inceleyemedim tabii ama Fransız Ermenisi Michel Marian'ın "Ermeni Soykırımı" isimli kitabına baktım. Gerçi içindeki bilgilerde kendi kendini tekzip ediyor, ama bozuk plak gibi "Soykırım (Genosit)" ifadesine takılmış. Yayınevinin misyonu bu olduğuna göre, diğerleri de farklı değildir elbette. Nefret suçu işleniyor o kitaplarda. Bize, Müslüman Türk



MİLLETİNE YÖNELİK AĞIR VE AÇIK BİR NEFRET SUÇU

Üstelik, CHP'li belediyenin ilk vukuatı da değil bu. Yine 2015'te Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir sergi düzenlenmişti. Ermeni Tsolag Dildilian ve Aram Dildilian kardeşlerin soykırım yalanını işleyen fotoğrafları sergilenmişti. Serginin açılışını da Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu yapmıştı.



Ne farkı var bunların dışarıdan bize yönelen çirkin saldırılardan?



Ey CHP'liler, içinize siniyor mu bu yapılanlar? "Mustafa Kemal'in askerleri" kanınıza dokunmuyor mu?