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  • 25.12.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 14:53

Başkan Erdoğan, 'yü andı

Başkan , 2. 'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı. Başkan Erdpğan, Saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İsmet İnönü'yü andı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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