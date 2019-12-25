Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından örtü altından ilk görsellerinin paylaştığı yerli otoda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesaplarından yayınlanan iki fotoğrafla heyecan daha da arttı.

İlk görselde aracın far dizaynı yansıtılırken, ikinci paylaşımda ise ön panel görücüye çıkarıldı.

2017'de yeniden startı verilen yerli otomobil projesi kapsamında ortaya çıkarılan prototip, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tam manasıyla tanıtılmış olacak.



Araca ilişkin tüm merakların giderileceği tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aracı Osmangazi Köprüsü'nden geçerek test edeceği öne sürüldü.