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  • 25.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 10:31

e 26 il talip oldu! İşte öne çıkan 3 il

e ilişkin peş peşe görsellerin paylaşılmasıyla heyecan artarken, tasarım ve teknik özellikleri kadar olmasa bile en çok merak edilen konulardan biri ise yerli otomobilin üretileceği fabrikanın hangi ile kurulacağı.. Projenin gündeme geldiği günden bugüne arazi, elektrik, su ve altyapı desteğinin yanı sıra çalıştırılacak personelin eğitimine kadar pek çok ekstra avantajı sunacağını ilan eden 26 il arasında 3 il öne çıkıyor. TOGG'un bakanlıktan özel talebi sonrasında bir il ise diğerlerine göre her açıdan daha avantajlı gözüküyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından örtü altından ilk görsellerinin paylaştığı yerli otoda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesaplarından yayınlanan iki fotoğrafla heyecan daha da arttı.

İlk görselde aracın far dizaynı yansıtılırken, ikinci paylaşımda ise ön panel görücüye çıkarıldı.

2017'de yeniden startı verilen yerli otomobil projesi kapsamında ortaya çıkarılan prototip, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tam manasıyla tanıtılmış olacak.

Araca ilişkin tüm merakların giderileceği tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aracı Osmangazi Köprüsü'nden geçerek test edeceği öne sürüldü.

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