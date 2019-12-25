26 Aralık Elazığ Valiliği kar tatili son dakika MEB açıklama yaptı mı? Elazığ yarın okullar tatil mi?

26 Aralık Elazığ'da yarın okullar tatil mi? Elazığ kar tatili son dakika Elazığ Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Elazığ hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Elazığ'da kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Elazığ'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Elazığ Valiliği verecek. Peki, Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Elazığ'da kar tatili var mı? Kar oluşabilmesi için ortamın sıfır derecenin altında olması gerekmektedir. Daha sonrasında donan kar taneleri, yer çekiminin de etkisiyle, aşağıya doğru yağmaya başlar.

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