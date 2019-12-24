AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret kapsamına alınması düzenlemesinin iptal edilmesini reddetti.
Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda 26 Temmuz 2018'de kabul edilmişti.
CHP de düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.
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