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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 17:08

Son dakika: 'den 'nin talebine ret

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi için 'nin yaptığı, yap-işlet-devret kapsamına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

AYM'den CHP'nin Kanal İstanbul talebine ret

, 'un Yap-İşlet-Devret kapsamına alınması düzenlemesinin iptal edilmesini reddetti.

Kanal ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme, Genel Kurulu'nda 2018'de kabul edilmişti.

de düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

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