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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 17:22

Son dakika: 'ya asker göndermek için tezkere hazırlanıyor!

Son dakika gelen bilgilere göre; ile mutabakat sonrası tezkerenin Meclis'e gelmesi için çalışma yapılıyor. Başkan da Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti. Öncesinde, da Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Bu konuda 'de bir tezkere hazırlığı var.

TEZKERE YENİ YILDA MECLİS'TE
Türk askerinin Libya'ya gönderilmesi için tezkere hazırlığı devam ediyor. Libya tezkeresi, dün akşam MYK'sında da görüşüldü.

Libya'ya asker yollama tezkeresi, yeni yılda TBMM'nin ele alacağı ilk konulardan olacak.

7 Ocak'a kadar tatilde olan milletvekilleri, çalışmaya başladıklarında tezkereyi de görüşecek.

ASKERİ MUTABAKAT MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ
Öte yandan, geçtiğimiz cumartesi günü Libya ile askeri konularda iş birliğini içeren mutabakat metni, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve oylarıyla kabul edilmişti.

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