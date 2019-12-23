Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.12.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 11:27

'nun en sıkı destekçisiydi! Twitter'dan isyan etti

Kendini hayvan hakları savunucusu olarak tanıtan ve Başkanı 'nun en sıkı destekçilerinden biri olan , Twitter'dan yaptığı açıklamayla İmamoğlu'na veryansın etti.

İmamoğlu'nun en sıkı destekçisiydi! Twitter'dan isyan etti

Son zamanlarda hayvan sever kimliğiyle ön plana çıkan ve Başkanı 'na olan desteğini defalarca kez sıkı bir şekilde ortaya koyan , "Oy verdiğime bin pişmanım" diyerek Twitter'dan veryansın etti.



"İMAMOĞLU BENİM İÇİN BİTMİŞTİR"
Kapısında baktığı köpeklerin belediye tarafından Kısırkaya'ya götürüldüğünü belirten Ulaş, yaptığı açıklamada "Bu hırsızları tüm Türkiye'ye rezil ettim diye hala benimle uğraşıyorlar. Beni bir tek hayvanlarımla üzeceğinizi çok iyi biliyorsunuz! @Beykoz_Bld kapımda baktığım kısır köpekleri alıp kısırkayaya götürmüş @istanbulbld köpeklerimin geri getirilmesini istiyorum derhal! Bin pişmanım oy verdiğime hakkımı da helal etmiyorum. @ekrem_imamoglu @istanbulbld her yerden takibi de kaldırıyorum artık EKREM İMAMOĞLU benim için bitmiştir! Aynısınız hepsiniz! Al birini vur ötekine!" ifadelerini kullandı.



"BEDELİNİ ÖDEYEREK ÖĞRENECEKSİNİZ"
Ulaş'ın isyanına Twitter'dan hem destek hem tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Ulaş'ın isyanına "CHP'ye hiçbir yönetimin verilmemesi gerektiğini bedelini ödeyerek öğreneceksiniz" yorumunda bulundu.






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİmamoğlu'nun en sıkı destekçisiydi! Sinem Umaş Twitter'dan isyan etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri