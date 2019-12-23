Son zamanlarda hayvan sever kimliğiyle ön plana çıkan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini defalarca kez sıkı bir şekilde ortaya koyan Sinem Umaş, "Oy verdiğime bin pişmanım" diyerek Twitter'dan veryansın etti.









"İMAMOĞLU BENİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Kapısında baktığı köpeklerin belediye tarafından Kısırkaya'ya götürüldüğünü belirten Ulaş, yaptığı açıklamada "Bu hırsızları tüm Türkiye'ye rezil ettim diye hala benimle uğraşıyorlar. Beni bir tek hayvanlarımla üzeceğinizi çok iyi biliyorsunuz! @Beykoz_Bld kapımda baktığım kısır köpekleri alıp kısırkayaya götürmüş @istanbulbld köpeklerimin geri getirilmesini istiyorum derhal! Bin pişmanım oy verdiğime hakkımı da helal etmiyorum. @ekrem_imamoglu @istanbulbld her yerden takibi de kaldırıyorum artık EKREM İMAMOĞLU benim için bitmiştir! Aynısınız hepsiniz! Al birini vur ötekine!" ifadelerini kullandı.





"BEDELİNİ ÖDEYEREK ÖĞRENECEKSİNİZ"

Ulaş'ın isyanına Twitter'dan hem destek hem tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Ulaş'ın isyanına "CHP'ye hiçbir yönetimin verilmemesi gerektiğini bedelini ödeyerek öğreneceksiniz" yorumunda bulundu.













