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önünde 'na büyük tepki! "Tüm faytonlar bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz"

'da işkence gören atlar, Ruam hastalığına yakalandı. 81'inin itlaf edildiği açıklandı. Bölge karantinaya alındı. Gelen tepkiler üzerine Adalar'da üç ay boyunca fayton kullanılmayacağı açıklandı. önünde toplanan çadırlı eylemciler, 'li İBB Başkanı 'na tepki gösterdi: "Kendisinin iki dudağının arasından kolayca çıkabilecek iki laf için burada bu kadar insan bekliyor. Tüm atlar özgürleşene, tüm faytonlar bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz, buradayız."

Büyükada'da işkence gören atlar, Ruam hastalığına yakalandı. 81'inin itlaf edildiği açıklandı. Bölge karantinaya alındı. Gelen tepkiler üzerine Adalar'da üç ay boyunca fayton kullanılmayacağı açıklandı. Bu kararın ardından dün 'daki faytonların toplanma alanı boşaltıldı.

Faytoncular, atlarını ahırlara götürürken, toplanma alanında beş fayton bırakıldı. Faytonların toplanma alanına giden yollar ise polis tarafından bariyerlerle kapatıldı. Sabah saatlerinde de ada genelinde temizlik çalışması yapıldı. Faytona binemeyen ziyaretçiler bisiklet kiraladı.

ÇADIRLARDA SABAHLADILAR
önünde toplanan çadırlı eylemcilerin bekleyişi dün de devam etti. Vatandaşlar, İBB Başkanı 'na tepki gösterdi: "Kendisinin iki dudağının arasından kolayca çıkabilecek iki laf için burada bu kadar insan bekliyor. Tüm atlar özgürleşene, tüm faytonlar bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz, buradayız."



"Kendisinin iki dudağının arasından kolayca çıkabilecek iki laf için burada bu kadar insan bekliyor. Tüm atlar özgürleşene, tüm faytonlar bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz, buradayız."



140 fayton ve 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı. Kaçak ahırların da yakın bir tarihte tespit edilip yıkılması bekleniyor.







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