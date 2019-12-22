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Başkan Erdoğan'dan açıklaması: İhaleye çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’nin karşı çıktığı ’la ilgili konuştu: CHP ne yaparsa yapsın, biz Kanal ’u yapacağız. Bu projenin ’ye kazandıracağı haklar var. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz dedi.

Başkan Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu:

Önümüzdeki haftalarda 'un ihalesini yapmayı planlıyoruz. Kanal 'un birçok özelliği var, 'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır.

Atalarımız "Bal bal demekle ağız tadlanmaz" diyor. Son dönem verilerine baktığımızda somut gelişmeleri görüyoruz. ne yaparsa yapsın, biz Kanal İstanbul'u yapacağız.



Bakın 'de kuleler yükseliyor. Nereyi nereye bağlıyoruz. 'in yolunu Gelibolu ile birleştiriyoruz. Bunlar 3. köprü için, Avrasya, Marmaray'ı da Osmangazi Köprüsü'nü de yapamazsınız demediler mi? Yaptık.

Şu anda İstanbul-İzmir 3-5 saat. Şehir hastaneleri diyoruz, niye yapıyorsunuz diyorlar. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında iflas ettirdi.

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize bağlıyız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız.


Kanal İstanbul, ABD ve İngilizler'i rahatsız ederken, muhalefet de onlarla aynı çizgide.


CHP'NİN KARANLIK NOKTALARI
Başkan Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri'nde konuşma yaptı: Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Öncelikle bunu yapması gereken ana muhalefet CHP'nin bizzat kendisidir.

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