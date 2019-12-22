Başkan Erdoğan'dan Sarıkamış mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış şehitleri için Twitter'dan mesaj yayımladı.
Erdoğan yayınladığı mesajda, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan yayınladığı mesajda, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.