Seçimlerden önce meydanlarda, "Şeref ve namus sözü veriyorum ki işçilerin ekmeği ile oynamayacağız" diye vaatte bulunan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğa oturduğu ilk günden bu zamana kadar 3 bine yakın çalışanın işine son verdi. Başkan Karalar'a destek vererek aday çıkartmayan HDP ve İP'in kadro için Karalar'a baskı yaptığı öğrenilirken, Zeydan Karalar'ın Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile boşalan kadrolara işçi alımı için görüştüğü, Vali Demirtaş'ın ise, "Çıkarttığınız işçileri geri alın" dediği de öğrenildi.

Adana'daki işçi kıyımlarını Yeni Akit'e değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Adana Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, Aralık ayı başında 400'e yakın sözleşmeli memura yeni yılda sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebligat gönderildiğini söyledi. Gönderilen son tebligatlarla birlikte CHP'li Karalar'ın göreve geldiği günden bu zamana üç bine yakın işçiyi çıkarttığını belirten Av. Öztürk, "ASKİ'de çalışan 118 sözleşmeli memur arkadaşımıza Aralık ayının başından itibaren sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebligatlar gönderildi. Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bazı sözleşmeli memur arkadaşlarımıza da aynı tebligatlar gönderildi. Onlarla birlikte dört yüze yakın sözleşmeli memurun işine son vereceklerini duyurdular. Öte yandan; önceki hafta ASKİ ve büyükşehir bünyesinden iki yüze yakın çalışan çıkartıldı" şeklinde konuştu.

"MAHKEME İŞÇİLERİN 'İŞE İADESİ'NE HÜKMETTİ AMA..."

"İşten kovulan çalışanlar işe iade davaları açtılar" diyen Av. Öztürk, "Şimdiye kadar iş mahkemelerine yansıyan bilirkişi raporlarının tamamı çıkartılan işçilerin lehineydi. Hatta geçtiğimiz hafta birkaç mahkemeden işe iade davaları ile ilgili sonuçlar da geldi. Gelen sonuçların tamamı işçilerin işine iade edilmesi yönünde oldu. Eğer işe iade yapılmazsa işçilere en az 8 maaş işe almama tazminatının ödenmesine hükmedildi. Ancak İş Kanunu'na göre mahkemeler, işe iade kararı verse dahi belediye bunu uygulamak zorunda değil. İşe almama tazminatını ödeyerek bu işçilerin işe iadesini yapmayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'Namus ve Şeref' sözlerini hatırlatan Av. Öztürk, şöyle konuştu: "CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçimlerden önce Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte işçilerin ekmeği ile oynamayacağına dair şeref ve namus sözü vermişti. Biz, kendi şeref ve namus sözlerini hiçe sayan bir zihniyetin mahkeme kararlarını dikkate alarak hukukun üstünlüğünden bahisle bu arkadaşlarımızı tekrar işlerine iade edeceklerini düşünmüyoruz."

"HUKUKSUZLUK YAPIYORLAR"

İşten kovulan memur ve işçilerin görevlerine son verilirken, hukuksuzluk yapıldığını vurgulayan MHP MKYK üyesi Av. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlarımızın işlerine 'toplu işten çıkartma' koduyla son vererek bir hukuksuzluğa imza atıyorlar. Bunların esas amaçlarının ittifak ederken söz verdikleri HDP ve İP'lileri işe almak için kadro açmak olduğunu biliyoruz. Eğer işten çıkarılan çalışanlar iddia ettikleri gibi işe gelmeden maaş alan kişiler olsa, onlar için 3 gün üst üste tutanak tutarsınız ve haklı fesih nedeni ile sözleşmeyi feshedersiniz. Dolayısıyla tazminat ödeme yükümlülüğünüz de ortadan kalkar. İşveren, burada kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyerek kâr da eder. Bunu da bütün hukukçular bilir."