Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Son dakika: Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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