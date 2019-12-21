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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 14:52

: Eylem hazırlığındaki 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 'lı terörist, hava destekli larla etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 'lı terörist düzenlenen hava destekli larla etkisiz hale getirildi.

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