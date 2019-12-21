Başkan Erdoğan ABD'ye rest çekti! "Eli kolu bağlı durmayız"

Libya'da olanlara tabii ki bizim seyirci kalmamız doğru değil. Elimizden geleni şu ana kadar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.
ABD'liler utanmadan "Yaptırım uygularız" diyor. Eli kolu bağlı duracak değiliz. Biz de kendi yaptırımlarımızı uygulamaya sokarız.
YERLİ OTONUN TANITIMI CUMA GÜNÜ
Erdoğan: Türkiye'nin otomobilinde ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım...
BÜYÜK GÜN 27 ARALIK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşünde medya temsilcilerine açıklamalar yaptı:
CENEVRE'DEN sonra geldiğimiz Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Sayın Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katıldık. Türkiye, Malezya, Katar ve İran Devlet ve Hükümet Başkanları ile sorunları ele alma fırsatını bulduk. İslam ülkelerinin de kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor.
LİBYA'DA Wagner denilen kuruluş Hafter'in paralı askerleri oldu. Parasını kimler veriyor malum. Bunlar karşısında tabi ki seyirci kalmayacağız.
TOPLANTIDA Libyalı bir akademisyen hem dua hem de teşekkür ediyor. "Bizi orada yalnız bırakmadınız, bizi orada sahiplendiniz. Mısır, BAE ciddi manada bize sıkıntı vereceklerdi" dedi.
EKONOMİDE 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Faiz düşünce yatırımlar da arttı. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak.
KANAL İstanbul'la ilgili bir defa çok çirkin olan şey şu; Katar Emirinin annesinin gelip buradan yer alması vesaire... Bunu söyleyen insanlara sormak lazım; "Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?" Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Yani Katar Emirinin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar? Kaldı ki aynı şekilde Katar Emirinin kendisinin zaten bizde aldığı yerler var.
MEMNUN EDECEK ADIM
Asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız. Sözleşmeli personel konusu var. Bu ayın sonunda 19 bin 500 personelin sözleşme süresi bitecek. Bu sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu var mı?
ABD'liler utanmadan "Yaptırım uygularız" diyor. Eli kolu bağlı duracak değiliz. Biz de kendi yaptırımlarımızı uygulamaya sokarız.
YERLİ OTONUN TANITIMI CUMA GÜNÜ
Erdoğan: Türkiye'nin otomobilinde ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım...
BÜYÜK GÜN 27 ARALIK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşünde medya temsilcilerine açıklamalar yaptı:
CENEVRE'DEN sonra geldiğimiz Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Sayın Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katıldık. Türkiye, Malezya, Katar ve İran Devlet ve Hükümet Başkanları ile sorunları ele alma fırsatını bulduk. İslam ülkelerinin de kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor.
LİBYA'DA Wagner denilen kuruluş Hafter'in paralı askerleri oldu. Parasını kimler veriyor malum. Bunlar karşısında tabi ki seyirci kalmayacağız.
TOPLANTIDA Libyalı bir akademisyen hem dua hem de teşekkür ediyor. "Bizi orada yalnız bırakmadınız, bizi orada sahiplendiniz. Mısır, BAE ciddi manada bize sıkıntı vereceklerdi" dedi.
EKONOMİDE 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Faiz düşünce yatırımlar da arttı. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak.
KANAL İstanbul'la ilgili bir defa çok çirkin olan şey şu; Katar Emirinin annesinin gelip buradan yer alması vesaire... Bunu söyleyen insanlara sormak lazım; "Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?" Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Yani Katar Emirinin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar? Kaldı ki aynı şekilde Katar Emirinin kendisinin zaten bizde aldığı yerler var.
MEMNUN EDECEK ADIM
Asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız. Sözleşmeli personel konusu var. Bu ayın sonunda 19 bin 500 personelin sözleşme süresi bitecek. Bu sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu var mı?
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