Öğretmenlerine maaşını ödeyememesi nedeniyle ülkenin gündemine gelen, öğrenci velilerinin de öğretmen eylemlerine destek vermesi sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın izlemeye aldığı Doğa Koleji'nde satış açıklaması dört gözle bekleniyordu.

Hürriyet'in haberine göre Doğa Koleji'nin ile İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldı.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İTÜ'nün sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.