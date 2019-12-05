Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.12.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:08

'li çalışanına önce mobbing yaptı sonra işten attı

’nin ’li Başkanı ’in skandalları bitmiyor. Sağlık raporu olmasına rağmen kasıtlı olarak zor işlerde çalıştırıldığı için ’e başvuran ’ı, yaşadıkları haber olunca işten attı. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Kalay, işten çıkartılması nedeni olarak gösterilen maddeler nedeniyle parası ve işsizlik sigortasından faydalanamayacak. Hastalığı nedeniyle her ay 3 bin 500 lira değerindeki 'sinponi' adında bir iğne kullanan Kalay, "Ben bu iğneyi olmazsam ağrılarımdan yerimden kalkamam ve yürüyemem. Burada sağlığım söz konusu. İş yeri beni çıkarttığı madde nedeniyle mağdur etmiştir. Evim kira ve ilkokula giden ikiz yavrularım var. Bu mağduriyetimin giderilmesi için yetkililere sesleniyorum" dedi.

CHP'li belediyede mobbing!

'nde 'li Başkan 'in çalışanlara yönelik mobingi sürüyor. Ulaşım A.Ş.'de sağlık raporu olmasına rağmen zor işlerde görevlendirilen , yaşadığı mağduriyeti 'e anlatınca ve hakkını aramak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne () başvurunca tazminatsız olarak kovuldu. Kalay'ın yaşadığı baskı SABAH Akdeniz'de "Hasta eden mobing" başlıklı haberle gündeme gelmişti. Olayların ikinci perdesi "İşçileri yıldırmaya çalışıyorlar, bu mu demokratlık" dedirtti.
Sözleşmesi tek taraflı olarak tazminatsız feshedilen Kalay'a işten çıkarma gerekçesi olarak "İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız isnatlarda bulunulmasını" içeren 4857 sayılı iş kanunun 25/2/b maddesi gösterildi. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Kalay, işten çıkartılması nedeni olarak gösterilen maddeler nedeniyle parası ve işsizlik sigortasından faydalanamayacak.



İLAÇLARINI ALAMAYACAK
Hastalığı nedeniyle her ay 3 bin 500 lira değerindeki 'sinponi' adında bir iğne kullanan Kalay, "Ben bu iğneyi olmazsam ağrılarımdan yerimden kalkamam ve yürüyemem. Burada sağlığım söz konusu. İş yeri beni çıkarttığı madde nedeniyle mağdur etmiştir. Evim kira ve ilkokula giden ikiz yavrularım var. Bu mağduriyetimin giderilmesi için yetkililere sesleniyorum" dedi. Yaşananların ardından hakkını aramaya devam eden Kalay, işe geri dönüş davası açtı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Bir gazeteye derdini anlattı diye insan işten mi çıkartılır? Haberi SABAH gazetesi yaptı diye mi işten çıkartıldı? Cumhuriyet gazetesine yaptırılması mı gerekiyordu?" diye konuştu. İşçiler üzerinde bir yıldırma politikası uygulandığını söyleyen Kandil, şoförleri dikkatli ve uyanık olmaları konusunda uyardı. Kandil, "Şoför kardeşlerimiz aman dikkatli olsun. İşten çıkartmak için gözünüzün içine bakıyorlar. İşçiyi hiçe sayıp ekmeğiyle oynayanlar zulümle abad edenler, bu dünyanın gelip geçici olduğunu unutmasınlar" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Muhittin Böcek çalışanına önce mobbing yaptı sonra işten attı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri