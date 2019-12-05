Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in çalışanlara yönelik mobingi sürüyor. Ulaşım A.Ş.'de sağlık raporu olmasına rağmen zor işlerde görevlendirilen Mesut Kalay, yaşadığı mağduriyeti SABAH Akdeniz'e anlatınca ve hakkını aramak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurunca tazminatsız olarak kovuldu. Kalay'ın yaşadığı baskı SABAH Akdeniz'de "Hasta eden mobing" başlıklı haberle gündeme gelmişti. Olayların ikinci perdesi "İşçileri yıldırmaya çalışıyorlar, bu mu demokratlık" dedirtti.

Sözleşmesi tek taraflı olarak tazminatsız feshedilen Kalay'a işten çıkarma gerekçesi olarak "İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız isnatlarda bulunulmasını" içeren 4857 sayılı iş kanunun 25/2/b maddesi gösterildi. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Kalay, işten çıkartılması nedeni olarak gösterilen maddeler nedeniyle işsizlik parası ve işsizlik sigortasından faydalanamayacak.







İLAÇLARINI ALAMAYACAK

Hastalığı nedeniyle her ay 3 bin 500 lira değerindeki 'sinponi' adında bir iğne kullanan Kalay, "Ben bu iğneyi olmazsam ağrılarımdan yerimden kalkamam ve yürüyemem. Burada sağlığım söz konusu. İş yeri beni çıkarttığı madde nedeniyle mağdur etmiştir. Evim kira ve ilkokula giden ikiz yavrularım var. Bu mağduriyetimin giderilmesi için yetkililere sesleniyorum" dedi. Yaşananların ardından hakkını aramaya devam eden Kalay, işe geri dönüş davası açtı.







Konuyla ilgili açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Bir gazeteye derdini anlattı diye insan işten mi çıkartılır? Haberi SABAH gazetesi yaptı diye mi işten çıkartıldı? Cumhuriyet gazetesine yaptırılması mı gerekiyordu?" diye konuştu. İşçiler üzerinde bir yıldırma politikası uygulandığını söyleyen Kandil, şoförleri dikkatli ve uyanık olmaları konusunda uyardı. Kandil, "Şoför kardeşlerimiz aman dikkatli olsun. İşten çıkartmak için gözünüzün içine bakıyorlar. İşçiyi hiçe sayıp ekmeğiyle oynayanlar zulümle abad edenler, bu dünyanın gelip geçici olduğunu unutmasınlar" dedi.