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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:18

2020 bütçesi bugün oylanacak

Meclis Genel Kurulunda iki haftadır süren bütçe maratonu bugün yapılacak son görüşmelerin ardından son bulacak. Başkanı başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı ile 2018 Yılı , yapılacak son görüşmelerin ardından oylanacak.

2020 bütçesi bugün oylanacak

Cumhurbaşkanlığınca, 17 Ekim'de Başkanlığına sunulan 2020 Yılı nin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de sona eriyor.

TBMM Başkanı başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı , yapılacak son görüşmelerin ardından oylanacak.

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