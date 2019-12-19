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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 13:44

Son dakika: Türkiye-İran-Malezya arasında anlaşma! Başkan Erdoğan imza törenine katıldı

Zirvesi'nin "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantısı sonrası Başkan , Malezya Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İran-Malezya hükümetleri arasında  iyi niyet anlaşması imzalandı.

Türkiye-İran-Malezya arasında anlaşma!

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