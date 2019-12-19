Son dakika: Türkiye-İran-Malezya arasında anlaşma! Başkan Erdoğan imza törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantısı sonrası Türkiye-İran-Malezya hükümetleri arasında düzenlenen iyi niyet anlaşması imza törenine katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
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