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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:39

Son dakika: 'de operasyonu: Elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin gözaltına alınan 2 akrabası tutuklandı

Son dakika haberi... 'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlılardan örgütün elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası 2 kişi daha tutuklandı.

Bağdadi'nin 2 akrabası tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın bitmediğini anlatmak ve örgütü yeninden canlandırmak amacıyla 'de toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve Bağdadi'nin akrabaları olan uyruklu M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, Irak'ın Samarra kentinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanmış, adliyeye sevk edilen uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklanmıştı.

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