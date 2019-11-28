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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:00

Son dakika: 'de operasyonu: 3 gözaltı

'de terör örgütü içinde faaliyet gösteren 3 yabancı uyruklu, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve 'de ikamet ettikleri belirlendi. Zanlıların yakalanması için 26 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı ve zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

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