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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:45

öğretmenleri davasında flaş karar!

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

FETÖ öğretmenleri davasında flaş karar!

21 SANIK ESKİ ÖĞRETMEN
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık R.K. savunmasında, / üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

8 YIL HAPİS
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ali Çinkır'ın FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çinkır'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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