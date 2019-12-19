Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov ve Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov ve Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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