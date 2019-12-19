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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:35

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov ve Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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