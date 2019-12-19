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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:51

Son dakika: 'dan bugünkü erişim sorunu ile ilgili açıklama

'deki servislerine bugün erişim çöktü. Yaklaşık yarım saat süren erişim sorunlarının ardından Türkiye’de Google servisleri tekrar kullanılabilir hale geldi. Google'dan erişim sorunu ile ilgili açıklama geldi.

Google'dan bugünkü erişim sorunu ile ilgili açıklama

'da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Saat 10:45'ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saat kadar erişilemedi. Bölgesel olarak Doğu Avrupa'yı ve 'yi etkileyen sorunun ardından Google servisleri adım adım düzelmeye başladı.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Google'dan yapılan açıklamada, "Google'ın Bulgaristan'daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13:36 (ABD / Pasifik zamanı ile 19 Aralık 2019 02:36) itibarı ile tamamen çözülmüştür. Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, söz konusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır. Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız." denildi.

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