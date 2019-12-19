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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:26

Son dakika haberi: duyurdu! hakkında yeni gelişme…

nun sitesinden yapılan duyuruya göre, Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

Google için kritik tarih belli oldu!

hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak.

Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 27 Ocak mesai saati sonuna kadar na başvurmaları gerekiyor.

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