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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 11:51

: 'den Hablemitoğlu cinayeti açıklaması

haberine göre Abdülhamit Gül, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız." dedi.

Bakandan flaş Hablemitoğlu cinayeti açıklaması

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