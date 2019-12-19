Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız." dedi.

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