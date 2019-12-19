Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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