CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz 'un, mahrem imam olarak bilinen FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonla görüştüğü tespit edildi ve bu gerekçeyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

15 gün önce Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında bir fezleke hazırlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Bugün öğle saatlerinde ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırılan Oğuz, ifade işleminin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.