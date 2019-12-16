Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.12.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 00:08

'li Urla Belediye Başkanı 'den tutuklandı

'li İzmir Urla Belediye Başkanı 'den tutuklandı. Edinilen ilk bilgilere göre, CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz 'un, mahrem imam olarak bilinen FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefonla görüştüğü tespit edildi ve bu gerekçeyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

'li İzmir Urla Belediye Başkanı 'den tutuklandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz 'un, mahrem imam olarak bilinen FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonla görüştüğü tespit edildi ve bu gerekçeyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

15 gün önce Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında bir fezleke hazırlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Bugün öğle saatlerinde ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırılan Oğuz, ifade işleminin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri