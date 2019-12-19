Resmi Gazete'de yayınlanan faizsiz finansın denetimiyle ilgili kurallarda Kuran-ı Kerim'den ayetlerinin yer alması TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'in, Kuran-Kerim'i basit şekilde dini kitap diye tasvir etmesi rahatsızlık yarattı.Genel Kurul'da söz alan Özel,ifadesini kullandı.Adalet Bakanı Gül, söz alarak Özel'in bu sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gül,dedi.Özel tekrar söz alarak,dedi.

BU İLK SAYGISIZLIĞI DEĞİL!

Özel, Ocak 2018'de TBMM'de, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Başkanlık Divanında yapılan tadilatlarla ilgili yaptığı açıklamada, duvarda asılı olan, Âli İmran suresinin 159. ayetinin yazılı olduğu tabloları göstererek, "Burada elbette böyle bir tablo kendisi tarafından kullanılabilir ama bunu muhalefet partilerinin bulunduğu bölümün duvarına dayatmış." diyerek, ayetlerden rahatsızlığını dile getirmişti.