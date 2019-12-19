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  • 19.12.2019 23:21
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 23:21

'li 'den 'e saygısızlık

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) devam eden 2020 Bütçe Görüşmelerinde konuşan Grup Başkanvekili , faizssiz bankacılık sisteminin denetlenmesinde 'in kaynak alınmasından rahatsız oldu.



Resmi Gazete'de yayınlanan faizsiz finansın denetimiyle ilgili kurallarda Kuran-ı Kerim'den ayetlerinin yer alması TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. Grup Başkanvekili 'in, Kuran-Kerim'i basit şekilde dini kitap diye tasvir etmesi rahatsızlık yarattı.

Genel Kurul'da söz alan Özel, "Bir dini kitaptaki ayetleri Resmi Gazete'ye basamazsınız, denetçilere 'Bunlara göre denetim yapacak' diyemezsiniz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, söz alarak Özel'in bu sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gül, "Sayın Özel'in 'bir kutsal kitap' ifadesinin bu anlamda bence çok hafif bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslam'ın evrensel mesajı olan Kur'an-ı Kerim'den bahsederken 'bir kutsal kitap' şeklinde bir ifadenin kişisel olarak bu anlamda daha özenli bir dile ihtiyaç olduğunu şahsım olarak ifade etmek isterim" dedi.



SAYGISIZLIĞA LAİKLİK KILIFI!
Özel tekrar söz alarak, "Hiçbir kutsal kitabın böyle bir yere alıntılanması ve onun Resmi Gazete'de yayınlanmasını laik hukuk devleti anlayışına uygun bulmam" dedi.

BU İLK SAYGISIZLIĞI DEĞİL!
Özel, Ocak 2018'de TBMM'de, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın Başkanlık Divanında yapılan tadilatlarla ilgili yaptığı açıklamada, duvarda asılı olan, Âli İmran suresinin 159. ayetinin yazılı olduğu tabloları göstererek, "Burada elbette böyle bir tablo kendisi tarafından kullanılabilir ama bunu muhalefet partilerinin bulunduğu bölümün duvarına dayatmış." diyerek, ayetlerden rahatsızlığını dile getirmişti.

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