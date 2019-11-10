CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in liste başı olduğu delege listesinin, CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban'ın listesine karşı kaybettiği öğrenildi.





ÖZGÜR ÖZEL, MAHALLE DELEGE SEÇİMİNDE KAYBETTİ

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay takvimine göre; 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimleri gerçekleştiriliyor. Manisa Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesindeki delege seçimlerine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de katıldı.

Özgür Özel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "37. Olağan Kurultayımıza giden süreçte parti içi demokrasinin en güzel örneklerini yaşadığımız mahalle delegesi seçimleri için ikamet ettiğim Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde partililerimizle birlikte oy kullandık" ifadelerini kullandı.





İL BAŞKANI BALABAN'IN LİSTESİ 124 OY, ÖZGÜR ÖZEL LİSTE BAŞI OLDUĞU LİSTE 102 OY ALDI

Özgür Özel'in liste başı olduğu delege listesinin seçimde kaybettiği öğrenildi. Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesindeki delege seçimlerinde 329 partilinin oy kullandığı, CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban'ın listesinin 124 oy, Özgür Özel'in liste başı olduğu listenin 102 oy aldığı bildirildi.





ÖZGÜR ÖZEL KENDİ MAHALLESİNDE KAYBETTİ

Özgür Özel'in; Manisa'da eski il başkanını yeniden seçtirip, ilçelere de kendisine yakın isimlerin tek liste ile aday olup ilçe başkanı seçilmesi için çalışarak kendi konumunu sağlamlaştırmak için çalışma yaptığı ifade ediliyor. Özel, Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesindeki delege seçimlerinde liste başı olmasına rağmen kendi mahallesinden delege seçilemedi.

CHP'NİN 37'NCİ OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay takvimine göre; 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek.

Parti tüzüğü, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesini düzenliyor. Bu kapsamda, CHP'nin büyük kurultayının gelecek yılın nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor.