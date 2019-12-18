Soner Yalçın'dan sağlık profesörüne sansür!

Mevlüt Tezel'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Ünlü gazeteci-yazar Soner Yalçın hakkında bu başlığı atacağım hiç aklıma gelmezdi ama onu sansür yapmakla suçlayan bir profesör. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Cem Say'ın çocuklarına aşı yaptırmayanlara yönelik eleştiriler getirip tıp dünyasından referanslar verdiği 'Aşılar Hakkında Gerçekleri Okumaya Cesaretiniz Var mı?' başlıklı yazısı Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'de yayımlanmadı.

Say da sosyal medya hesabından, "Oda TV'de yayımlanamayan yazım bugünkü Cumhuriyet'te" notunu paylaştı.

Yoksa yazının yayımlanmama nedeni, Say'ın yazısında Yalçın'ın aşı karşıtlığını savunduğu yeni kitabı 'Kara Kutu-Yüzleşme Vakti'nde yazanların tam tersini söylemesi mi?

Oda TV'nin yazar arşiv bölümüne baktım.

Say'ın 2014 yılından beri bazen ayda bir, bazen daha uzun aralıklarla yazıları yayımlanmış. En son yazısı 12.05.2019 tarihinde yayımlanmış. Ancak Say, Oda TV'nin yazarlar bölümünde hâlâ yer alıyor.

Yalçın'ın, dün isim vermeden Say'ı ilaç lobilerinin hanut gezilerine katılıp şeytanın avukatlığını yapmakla suçladığı yazısı şöyle bitiyordu: "Yok öyle Şeytan'ın hanut gezilerine katılıp avantalarını yutup sözde 'bilim' yazmak." Bu, sansürden daha ağır bir suçlama!

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