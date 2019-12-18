Doğu Akdeniz'deki işgali fark eden Başkan Erdoğan, Libya ile anlaşma yaparak "Gerekirse asker göndeririz" açıklamalarında bulunmuştu. Bu açıklamadan rahatsız olan isimlerin arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması hiç de şaşırtıcı bir durum değildi. Çünkü Kılıçdaroğlu, ülke çıkarına atılan her adıma karşı çıkmasıyla ünlüydü.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Zira Cumhuriyetin kurucu partisinin başındaki isim olan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında açıkça 100 yıldır yan yana duran "itilaf devletlerinin" yanında saf tutuyor.

Kılıçdaroğlu, Türkiye hükümetinin, Libya'daki meşru aktörlerle yaptığı ve ülkenin çıkarına olan anlaşmadan doğan haklarını Yunanistan'dan bile daha ateşli şekilde reddediyor.

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Kemal Bey'in "Libya'da ne işimiz" çıkışını teorize etmekse, yıllarca her demokratik talebi "mütareke basını" diye yaftalayanlara kalıyor.

Aydın Doğan'ın hayaleti gibi Hürriyet'te dolaşan Ertuğrul Özkök o günleri çabuk unutanlardan... Geçen şu satırları kaleme almıştı.

"Acaba Türkiye, Libya'ya asker gönderirken bu keskin nişancıların, ağır topların ve Sukhoi'lerin Mehmetçiğe karşı kullanılmayacağı konusunda bir garanti aldı mı?"

Bu "tehditleri" bir yerlerden hatırlıyoruz değil mi?

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