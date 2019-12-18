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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:08

Kılıçdaroğlu, 'de itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor!

Sabah gazetesi yazarı , ’nin ’deki çıkarları için ile yapılan anlaşmaya tepki gösteren Genel Başkanı ’nu köşesine taşıdı. Milletin çıkarına olan tüm politikalara karşı çıkan Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Altınok, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında açıkça 100 yıldır yan yana duran "itilaf devletlerinin" yanında saf tutuyor” diye yazdı. Öte yandan ’ün dünkü yazısındaki "Acaba Türkiye, Libya'ya asker gönderirken bu keskin nişancıların, ağır topların ve Sukhoi'lerin Mehmetçiğe karşı kullanılmayacağı konusunda bir garanti aldı mı?" sözlerini de hatırlatan Altınok, “Bu "tehditleri" bir yerlerden hatırlıyoruz değil mi?” dedi.

Kılıçdaroğlu, itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor!

'deki işgali fark eden Başkan Erdoğan, ile anlaşma yaparak "Gerekirse asker göndeririz" açıklamalarında bulunmuştu. Bu açıklamadan rahatsız olan isimlerin arasında 'nun olması hiç de şaşırtıcı bir durum değildi. Çünkü Kılıçdaroğlu, ülke çıkarına atılan her adıma karşı çıkmasıyla ünlüydü.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Zira Cumhuriyetin kurucu partisinin başındaki isim olan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında açıkça 100 yıldır yan yana duran "itilaf devletlerinin" yanında saf tutuyor.
Kılıçdaroğlu, hükümetinin, Libya'daki meşru aktörlerle yaptığı ve ülkenin çıkarına olan anlaşmadan doğan haklarını 'dan bile daha ateşli şekilde reddediyor.

***

Kemal Bey'in "Libya'da ne işimiz" çıkışını teorize etmekse, yıllarca her demokratik talebi "mütareke basını" diye yaftalayanlara kalıyor.
'ın hayaleti gibi Hürriyet'te dolaşan o günleri çabuk unutanlardan... Geçen şu satırları kaleme almıştı.
"Acaba Türkiye, Libya'ya asker gönderirken bu keskin nişancıların, ağır topların ve Sukhoi'lerin Mehmetçiğe karşı kullanılmayacağı konusunda bir garanti aldı mı?"
Bu "tehditleri" bir yerlerden hatırlıyoruz değil mi?

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