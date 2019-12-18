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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:04

Son dakika: İçişleri duyurdu: ' ' operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Siirt illerinde ' ' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, ve lerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.

'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.



BİNLERCE PERSONEL KATILIYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu operasyonda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, ve ları lerinden oluşan 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları'nın kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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