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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 21:49

Fuat Oktay'dan flaş açıklaması: Hesap vermez hesap sorarız

Son dakika haberine göre , "Uluslararası arenada, 'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse 'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.

Fuat Oktay'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması
, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.


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