Fuat Oktay'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Hesap vermez hesap sorarız
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz." dedi.
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