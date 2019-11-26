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  • 26.11.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 15:38

: Eski TRT çalışanlarına Karlov dosyasında üyeliğinden dava

haberine göre 'nün Rus Büyükelçi 'a yönelik i ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin TRT çalışanı 6 kişiye dava açıldı.

Eski TRT çalışanlarına Karlov suikasti davası

/PDY'nin Rus Büyükelçi 'a yönelik soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla dönemin TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği ve örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı. Savcı Akıncı, Karlov'un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurtdışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasının, FETÖ'nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

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