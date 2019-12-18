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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 18:43

üssünde görev yapan kahraman pilotların çalışmaları görüntüledi! paylaştı...

üssünde görev yapan kahraman pilotlar, terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu. İHA pilotları aynı zamanda suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin de isimsiz kahramanları konumunda. Baykar Teknik Müdürü kahramanlarla yapılan röportajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

pilotları son yıllarda önemli görevler üstlendi. Onların çalışmalarından bazıları günlerce sürüyor bazılarıysa haftalarca... TRT Haber, Emniyet Genel Müdürlüğünün Van'da bulunan İHA üssünde pilotların çalışmalarını görüntüledi.

İHA'ların yer kontrol istasyonunda 3 kişilik uzman bir ekip bulunuyor. Bir İHA pilotu, bir görev koordinatörü, bir de kamera operatörü. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan terör operasyonları buradan yönetiliyor.

İlk kez kapılarını açan üs, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir görev üstleniyor. Yer Kontrol Merkezinde İHA'lardan gelen her görüntü titizlikle inceleniyor. Teröristler ile suçlular İHA'lardan gelen verilerle tespit edilip düğmeye basılıyor.

"BİZ GELDİK, ARTIK SİZ YOKSUNUZ."
Tamamı polislerden oluşan İHA pilotları zorlu sınavlardan geçiyor. Başarılı olanlar, semaların yıldız ekibine katılıyor. Kahramanların terör örgütlerine mesajı ise net: "Biz geldik, artık siz yoksunuz."

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI
Baykar Teknik Müdürü , TRT Haber'in röportajını sosyal medya hesabından "Onlar, bizler emniyette olalım diye, uyumadan aralıksız nöbet tutan gökyüzünün görünmez kartalları... Ayağınıza taş değmesin..." mesajı ile paylaştı.

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