Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.12.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 22:22

’li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı

’ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto Belediye Başkanı ve Bulanık Belediye Başkanı , çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP'li o isimler tutuklandı!

'li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile 2 meclis üyesi dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Varto Belediye Başkanı ve HDP'li Bulanık Belediye Başkanı tutuklanırken, Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Varto Belediyesi ve Bulanık Belediyesi meclis üyeleri Eylem Saruca ve Mahmut Yalçın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, kapalı cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHDP’li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri