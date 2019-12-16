Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.12.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 11:36

'li İlçe Başkanı Abdullah Ekerek 'lılara destek verdiği gerekçesiyle tutuklandı!

'dan Türkiye'ye giren 'lı terörist 'a yardım ettikleri öne sürülen Doğubayazıt İlçe Başkanı ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.

HDP'li İlçe Başkanı Abdullah Ekerek tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü /KCK-PYD/YPG mensubu ile aynı araçta yakalanan Doğubayazıt İlçe Başkanı ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Teröristin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHDP'li İlçe Başkanı Abdullah Ekerek PKK'lılara destek verdiği gerekçesiyle tutuklandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri