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  • 18.12.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 21:52

"Kıran 8" operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

'in Tatvan ilçesinde " '' operasyonuna katılan güvenlik güçleri, operasyon bölgesine kurban kesilip dualarla uğurlandı.

Kahraman Mehmetçik dualarla uğurlandı

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında ve illerinde başlatılan ''Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonunda görev alacak güvenlik güçleri için operasyona katılmadan önce ilçedeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı törende operasyona katılacak askerler için kurban kesildi. Özkan, operasyonda katılacak askerlere başarı dileğinde bulundu.

Askerler daha sonra katılımcıların duaları eşliğinde operasyon bölgesine uğurlandı.

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