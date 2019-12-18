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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 17:41

ile tarihi anlaşmaya imza atan Başkanı Fayiz es-Serrac'ın olduğu ortaya çıktı

'nin deniz yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin ile yaptığı anlaşma sonrası, Türkiye'ye yönelik açıklamaları ile dikkat çeken meşru Trablus hükümetinin başkanı es-Serrac'ın olduğu ortaya çıktı. Serrac'ın Osmanlı vatandaşı olan dedesinin Manisalı olduğu ve 1840'da Trablus'a gittiği öğrenildi.

Türkiye ile tarihi bir anlaşmaya imza attı! Bomba detay...

'da Hafter'e karşı tarafından desteklenen ve meşru Trablus hükümetinin başkanı olan es-Serrac'ın olduğu ortaya çıktı. Serrac'ın Osmanlı vatandaşı olan dedesinin Manisalı olduğu ve 1840'da Trablus'a gittiği öğrenildi.

Türkiye'nin deniz yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin Libya ile yaptığı anlaşma, yine bu ülkede başından beri, sivillerin olduğu ve tarafından kabul edilen meşru hükümete destek vermesi Türkiye-Libya ilişkilerini ilerletti. Yine Trablus'taki 'ne (UMH) yönelik desteğini sıklıkla dile getirmesi 'de dengeleri değiştirmeye başladı.

Meşru hükümeti devirmeye çalışan cephesine, İsrail, Mısır, Yunanistan, gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın destek vermesiyse ve Tralus arasındaki yakınlaşmayı hızlandırdı.

Bu kapsamda Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Fayiz Mustafa es-Serrac ile sıkı bir diyalog sağlanırken, Türkiye'de bu günlerde Libya'ya asker gönderip göndermeme tartışmaları yaşanıyor.

BABASI TÜRK ASILLIYMIŞ
Son olarak üç gün önce 15 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı ile görüşen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Es-Serrac, aslında Türk asıllı bir Libyalıymış.

BÜYÜK DEDE MANİSALI MUHAMMED AĞA
Twitte, Serrac'ın büyük dedesinin Manisalı olduğu, Muhammed Ağa'nın 1840 yılında Osmanlı askeri olarak Trablus'a gittiği ve burada aile kurduğu belirtiliyor.

Kaynak ise Fayiz Serrac'ın babasının kaleme aldığı hatırat kitabı olarak gösteriliyor.

Fayiz es-Serrac'ın babası Mustafa es-Serrac'a ait hatırat. Sayfanın başında "Ben kimim?" sorusu yer alıyor.

Foroğrafta bir soyağacı yer alıyor.

TÜRKİYE'DEKİ AKRABALARIYLA
Paylaşımda ayrıca Fayiz es-Serrac'ın babası Mustafa es-Serrac'ın 1954 yılında Türkiye'deki akrabalarını ziyaret ettiği bir fotoğraf da yer alıyor.


Fotoğrafın altında "1954 Bakan Mustafa Serrac Türkiye'deki akrabalarıyla" ifadesi yer alıyor


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