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Başkan Erdoğan'a Malezya’da coşkulu karşılama: Seninleyiz Reis

Başkan Erdoğan, Kuala Lumpur'da kalacağı otele geldi. Otelin önünde kendisini karşılayan kalabalık, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Bir vatandaşın "Seninleyiz Reis" sözleriyle Erdoğan'a seslenmesi dikkat çekti.

18.12.2019 10:28 - Son Güncelleme: 18.12.2019 10:58
Başkan Erdoğan'a Malezya’da coşkulu karşılama: Seninleyiz Reis

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi. Erdoğan, buradan kalacağı otele geçti.

Başkan Erdoğan'a Malezya’da coşkulu karşılama: Seninleyiz Reis

"SENİNLEYİZ REİS"
Kalacağı otele gelen Başkan Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayarak sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Kalabalığın içinden bir kişinin "Seninleyiz Reis" sözleriyle Erdoğan'a destek olması dikkatlerden kaçmadı.



Başkan Erdoğan'a Malezya’da coşkulu karşılama: Seninleyiz Reis

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuala Lumpur'a geldi.

Başkan Erdoğan'a Malezya’da coşkulu karşılama: Seninleyiz Reis
Başkan Erdoğan'a Malezya’da coşkulu karşılama: Seninleyiz Reis
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