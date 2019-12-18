Başkan Erdoğan'a Malezya’da coşkulu karşılama: Seninleyiz Reis
Başkan Erdoğan, Kuala Lumpur'da kalacağı otele geldi. Otelin önünde kendisini karşılayan kalabalık, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Bir vatandaşın "Seninleyiz Reis" sözleriyle Erdoğan'a seslenmesi dikkat çekti.
18.12.2019 10:28
- Son Güncelleme: 18.12.2019 10:58
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuala Lumpur'a geldi.
DİĞER GALERİLER