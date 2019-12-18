İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanını "terör örgütü propagandası yapmak", bir belediye başkanını ise "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan görevden aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik görevden alındı.

FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

"FETÖ'ye üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevinden uzaklaştırıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Belediyesine, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesine ve Urla Kaymakamı Önder Can Urla Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

MUŞ'TA HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME YAPILDI

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bulanık ve Varto ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu hakkında, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8078 sayılı soruşturma yürütüldüğü, Topçu'nun bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

Bulanık ilçesinin Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik hakkında da "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8119 sayılı soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Kesik'in bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'un Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8083 sayılı soruşturma yürütüldüğü, Karaaslan'ın bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8119 sayılı soruşturma, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8083 sayılı soruşturma, Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8078 sayılı soruşturma ve bu 3 belediye başkanı, haklarında yürütülen bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, Belediye Kanununun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin "Bulanık Belediye Başkan Vekili" ve "Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili" olarak, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın da "Varto Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.