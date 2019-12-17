Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.12.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 19:35

merkezli /PDY operasyonu: 9 gözaltı

merkezli dört ilde /Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı. Sekizi aktif görevli, biri ihraç edilmiş dokuz kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli dört ilde /Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgütün Adalet Bakanlığı yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik Kahramanmaraş merkezli dört ilde operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında Kahramanmaraş'ta beş, Osmaniye'de iki, Elazığ'da ve Diyarbakır'da birer kişi gözaltına alındı.

Sekizi aktif görevli, biri ihraç edilmiş dokuz kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri