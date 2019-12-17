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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 10:06

Son dakika: 'nün ve hastanelerdeki yapılanmasına operasyon

Son dakika... 'nün ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik 'daki soruşturmada 5'i aktif görevli 18 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

5 ilde FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 5'i aktif görevde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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