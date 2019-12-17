Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.12.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 19:11

'nin çatısında girişimi!

iştiraklerinden olan A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi 'nin çatısına çıkarak girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.

iştiraklerinden olan A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi 'nin çatısına çıkarak girişiminde bulundu.

İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı.

Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çatısında intihar girişimi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri