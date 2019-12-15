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  • Son Güncelleme: 15.12.2019 14:15

'ye ait İHA ve 'lar 'ye ulaştı!

Acil koduyla istenen ’ye ait İHA’lar ile ’lar, ’nin ’na ulaştı. 'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.

Türkiye'ye ait İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı!
Bakanlar Kurulu, 'in Rumlara 8 İHA verdiği, ve 'nın savaş gemilerini 'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen 'nın İHA ve merkezi yapılması kararı aldı. Karar üzerine dün gece 3 TIR, İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı'na gönderildi.

ACİL KOD İLE İSTENDİ
'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.
KKTC Başbakan Ersin Tatar, 'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti. Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti.

Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak..

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