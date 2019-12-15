Türkiye'ye ait İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı!

ACİL KOD İLE İSTENDİ
Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti. Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti.
Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak..
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