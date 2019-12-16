Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
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