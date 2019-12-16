İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Gelecek Partisi' ile ilgili olarak "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklamasında bulunmuştu. Açıklama kısa süre içerisinde siyaset camiasından büyük tepkiyle karşılanmıştı.



SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Akşener'in siyaset kanadında tepkiyle karşılanan ifadeleri sosyal medyanın da gündemindeydi. Sosyal medya kullanıcıları Meral Akşener'in "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklaması ile adeta dalga geçti. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:

















