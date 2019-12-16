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  • 16.12.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 17:28

Akşener'in "20 vekil veririm" açıklaması da alay konusu oldu

'nun '' ile ilgili olarak sorulan "20 milletvekili verecek misiniz?" sorusuna "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" cevabını veren , da dalga konusu oldu. Twitter kullanıcılarının kimi halay için, kimi okey için, kimiyse arabasını itmek için Akşener'den vekil istedi.

Vekil takası sosyal medyada alay konusu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı , '' ile ilgili olarak "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklamasında bulunmuştu. Açıklama kısa süre içerisinde siyaset camiasından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Akşener'in siyaset kanadında tepkiyle karşılanan ifadeleri nın da gündemindeydi. Sosyal medya kullanıcıları Meral Akşener'in "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklaması ile adeta dalga geçti. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:








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