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  • 16.12.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 22:57

İşte Kibrin fotoğrafı! , 500 zabıta personelini yüksek sesle ‘Sağol’ diye selamlattırdı!

’nun ziyaretinde 500 zabıta personeli dört sıra halinde dizildi ve zabıta personeline yüksek sesle ‘Sağol’ deditirildi! ’nde Başkanı ’un ziyaret öncesinde ilginç bir genelge yayımladığı ortaya çıktı. Genelgede “Belediye Başkanının selam verdiği veya tokalaştığı personel sadece gür bir sesle ‘Sağol’ diyecekti" ifadesi dikkat çekti.

Kibrin fotoğrafı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Edirnekapı'daki Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete; 500 zabıta personelinin dört sıra halinde dizilmesi ve zabıta personeline yüksek sesle 'Sağol' demesi dikkat çekti.

ZABITA DAİRE BAŞKANI ENGİN ULUSOY İLGİNÇ GENELGE!
'nde Zabıta Daire Başkanı 'un ziyaret öncesinde ilginç bir genelge yayınladığı öğrenildi. Söz konusu genelgede; Ekrem İmamoğlu'nun selam verdiği veya tokalaştığı zabıta personelin gür sesle 'Sağol' demesi istendi.

Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un imzasıyla yayınlanan genelgede; Ekrem İmamoğlu'nun 16 Aralık 2019 tarihinde saat:10.00-11.00 saatleri arasında ziyaret gerçekleştireceğine dikkat çekiliyor.

Genelgede; zabıta daire başkanı, müdürler, müdür yardımcıları, amir, şef ve personelin ziyarete katılması istendi ve ziyarette toplam 500 personelin katılım sağlanması isteniyor.

Genelgede; "Belediye Başkanının selam verdiği veya tokalaştığı personel sadece gür bir sesle 'Sağol' diyecektir" ifadeleri kullanılıyor.

ADETA ASKERİ DÜZEN
İBB Başkanı İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yüzlerce zabıtanın adeta askeri düzende dizilip kendisini karşılaması ve İmamoğlu'na asker selamını andıran selam vermesi dikkat çekti.

KENAN KIRAN / SABAH

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