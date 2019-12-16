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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 19:59

Başkan Erdoğan, 'de Uluslararası Demokratlar Birliği () Avrupa Temsilcilerini kabul etti

Başkan Erdoğan, ’na katılmak üzere bulunduğu ’nin kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği () Avrupa Temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, UID Avrupa Temsilcilerini kabul etti

Başkan , Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan'ın, 'na katılmak üzere geldiği 'de konakladığı oteldeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.




Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti." ifadelerine yer verildi.



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