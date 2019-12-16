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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 19:31

Başkale'de 'lı bir terörist yakalandı

'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya bir darbe daha! Kıskıvrak yakalandı...

'ın Başkale ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi mevkisinde yapılan kimlik kontrolü sırasında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

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