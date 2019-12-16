Başkan Erdoğan İsviçre'de sevgi gösterisiyle karşılandı: Avrupa kurban olsun sana!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Başkan Erdoğan Türk vatandaşlardan tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. "Dik dur eğime bu millet seninle, Başkan buraya" tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan biri "Avrupa kurban olsun sana" diye seslendi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu" ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.
SEVGİ GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI
Otel önünde toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar aynı zamanda üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı.
Erdoğan da aracından inerek, kendisini bekleyenleri selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Türkiye Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin karşıladı.