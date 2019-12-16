Başkan Erdoğan İsviçre'de sevgi gösterisiyle karşılandı: Avrupa kurban olsun sana!

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

İsviçre ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire ile bir araya gelecek. Akşam saatlerinde de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul edecek.