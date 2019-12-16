60 ilde FETÖ soruşturması

FETÖ'nün Adalet Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanması soruşturmasında örgüt ağı çözüldü... 60 ilde 270'i mahrem imam olmak üzere 3 bin civarında şüpheli tespit edildi. İlk dalga operasyonda 240 şüpheliden 158'i gözaltına alındı. Soruşturmada sekiz şüpheli itirafçı olarak kripto yapılanmayı deşifre etti.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
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